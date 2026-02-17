شكرا لقرائتكم خبر وزير السياحة يفتتح منتجع «ريكسوس مرجانة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب منتجع «ريكسوس مرجانة»، بتمكين من صندوق التنمية السياحي - الممكن الوطني للقطاع السياحي في المملكة - بصفته المستثمر والممول للمشروع، بالشراكة مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية - المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية - كمستثمر بالمشروع وشركة إف تي جي كمطور للمشروع، ليستقبل الزوار من داخل وخارج المملكة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كأكبر منتجع شامل في المملكة، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق قصي بن عبدالله الفاخري، رئيس مجلس إدارة فنادق ريكسوس فتاح تامينجه.

وصمم منتجع ريكسوس مرجانة ليكون موقعا مثاليا للعائلات والباحثين عن تجارب ترفيهية متكاملة من خلال 488 غرفة وجناحا بإطلالات متنوعة على البحر، إلى جانب 33 فيلا، ومركز متكامل للياقة، ومجمع للرياضات، ومرافق للاجتماعات والمؤتمرات، وسيسهم في توفير 250 وظيفة للمواطنين السعوديين، مما يعكس البعد التنموي للمشروع.

وأكد وزير السياحة أن افتتاح منتجع ريكسوس مرجانة يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الوجهات السياحية النوعية في المملكة، ويعكس جاهزية المشاريع السياحية للدخول في مرحلة التشغيل واستقبال الزوار من داخل المملكة وخارجها، مشيرا إلى أن هذا المشروع يجسد دور صندوق التنمية السياحي في تحويل الاستثمارات إلى وجهات حقيقية تسهم في تحسين جودة الحياة، وتوسيع نطاق الخيارات السياحية للعائلات، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي أن منتجع ريكسوس مرجانة يأتي تجسيدا لرؤية الصندوق في تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل الافتتاح خطوة نوعية في مسار تطوير الوجهات السياحية المتميزة، وإضافة مهمة تعكس قوة الشراكات الوطنية والدولية في بناء مشاريع ترتقي بمعايير الضيافة، وتثري تجربة الضيوف، بما يسهم في رفع جودة التجربة السياحية وتعزيز مكانة المملكة وجهة عالمية للضيافة.

ويتميز المنتجع بتصميم داخلي مستوحى من فن العمارة الحجازية الساحلية بأسلوب يمزج بين الأصالة والابتكار في تجربة بصرية متناغمة.

ويحتضن منتجع ريكسوس أطول مسبح في الشرق الأوسط على امتداد 111 م، إلى جانب نادي «سولارا» الشاطئي.

ويعد منتجع «ريكسوس مرجانة» وجهة شاملة للعائلات، حيث يضم «حديقة مرجانة المائية» أول حديقة مائية فندقية متكاملة في المملكة، وتحتوي على 11 لعبة مائية متنوعة، من بينها «إيميرلاد دروب» و»ويف بول لاجون» وحوض السباحة «مرجانة ريفر أدفنشر»، إضافة إلى مناطق ألعاب مائية وتجربة تناول طعام عائلية في مطعم «سي فيررز كاتش»، كذلك نادي «ريكسي» للأطفال ونادي «تينز» لليافعين، ومرافق رياضية متنوعة.