وزير السياحة يقف على استعدادات القطاع لاستقبال ضيوف الرحمن في رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، في مقر غرفة جدة، كبار المستثمرين ومشغلي الأنشطة السياحية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك ضمن زيارته إلى المنطقة للوقوف على جاهزية القطاع السياحي قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وحرص الوزارة على دعم المرافق والأنشطة لتعزيز جودة الخدمات بما يثري تجربة الزوار والمعتمرين.

وفي مستهل اللقاء، أكد أن جودة الخدمات ليست اشتراطا نظاميا فحسب، بل هي جزء من المسؤولية الوطنية في أداء واجب الضيافة تجاه ضيوف الرحمن وفق توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مشددا على ضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات النظامية، مشيرا إلى أن الارتقاء بجودة الخدمات مطلب رئيس، إذ أصبحت المرافق السياحية اليوم وجهات للزوار يبحثون فيها عن تجارب مميزة.

وشدد على ضرورة إتاحة المستثمرين والمشغلين الفرص للكوادر الوطنية وتمكينهم في القطاع السياحي، مشيرا إلى أهمية التزام المرافق بتسجيل العاملين؛ مما يوفر بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات تدعم الاستثمار المستدام.

وتحدث عن الحاجة إلى تعزيز التكامل والشراكات بين جميع أطراف القطاع، لابتكار باقات سياحية مشتركة تسهم في الترويج للوجهات المتنوعة والتجارب المميزة في المملكة.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي مع استعدادات موسم رمضان على الإعداد المبكر لموسم الحج واستقبال ضيوف الرحمن، ضمن منهجية استراتيجية تضمن الجاهزية الكاملة قبل بدء الموسم، مبينا أن الوزارة أتاحت خلال الأشهر الماضية ولمدة محددة استقبال طلبات زيادة الطاقة الاستيعابية، وإصدار تصاريح للنُزل المؤقتة، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وضمان جودة الخدمات والالتزام بالضوابط التنظيمية.

وخلال اللقاء استعرضت وزارة السياحة نمو المشاريع الاستثمارية في محافظة جدة التي تشهد حاليا تنفيذ 46 مشروعا سياحيا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 21 مليار ريال، ستضيف 11 ألف غرفة فندقية، من بينها 15 مشروعا مدعوما من الوزارة تتجاوز قيمتها الإجمالية 8 مليارات ريال، ومن المتوقع أن تضيف 4 آلاف غرفة، مما يعزز الطاقة الاستيعابية، ويدعم تنوع التجارب السياحية في المنطقة.

وأبرزت الوزارة جهودها في تعزيز التواصل مع المستثمرين، من خلال تنظيم 11 لقاء خلال العام الماضي، شارك فيها أكثر من 1170 مستثمرا ومشغلا في مكة المكرمة، وافتتاح فرع وزارة السياحة في المنطقة لتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين، ودعم رحلة المستثمر بمراحلها كافة.

وكشفت الوزارة عن مؤشرات القوى العاملة ونسب التوطين في مكة المكرمة، حيث تجاوز عدد العاملين في الأنشطة التي تنظمها الوزارة في المنطقة 37 ألفا حتى نهاية 2025م، بنسبة توطين بلغت نحو 50%، وعلى مستوى محافظة جدة، بلغ عدد العاملين في الأنشطة التي تنظمها الوزارة 18 ألفا، بنسبة توطين تقارب 60%.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام وزارة السياحة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع نمو القطاع، وحرصها على تكامل الجهود للارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، مما يجسد قيم الضيافة السعودية الأصيلة، ويعكس مكانة المملكة في قطاع السياحة عالميا.