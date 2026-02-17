الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 صباحاً - قدمت كافة الإدارات بالمملكة تأشيرات الخروج والعودة إلى السعودية، كما بإمكانك استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة الخاصة، كما نشرت على موقعها على وسائل التواصل الاجتماعي طرق للاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لعام 2026 م.

معلومات عن تأشيرة الخروج والعودة

قامت واحدة من الإدارات في المملكة العربية السعودية بإصدار تأشيرات الخروج والعودة، بحيث يكون بإمكانية المقيم مغادرة أراضي المملكة العربية السعودية ثم بإمكانه العودة بنفس تصريح الإقامة ، وهي من أبرز التأشيرات الصادرة. بالإضافة إلى تأشيرات الخروج النهائي ، التي ولابد من توافر كافة شروط الحصول على تأشيرة الخروج والعودة للمقيم والعودة عن طريق دفع الرسوم التي نصت بها الوزارة تحديدًا.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم

تمديد تأشيرة الذهاب والعودة 1447 عبر منصة التأشيرات

هيا بنا نتعرف على طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة المقيم:

أولاً قم بالدخول من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية من خلال الرابط الخاص بها هنا .

ثم بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية.

لابد من إدخال رقم الهوية الخاصة بالمقيم. إدخال رقم رخصة الإقامة.

ثم قم بإدخال كل البيانات والمعلومات المطلوبة، وقم بالضغط على زر “عرض”.

سوف تظهر كافة البيانات، وتوضيح الاستفسارات المتعلقة بالتأشيرة.

التأكد من أن التأشيرة غير منتهية الصلاحية، وموعد انتهائها وطريقة تجديدها.

هيا بنا نتعرف على طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة المقيم عبر موقع مقيم:

أولاً عليك بالذهاب إلى بوابة مقيم على شبكة الانترنت مباشرة “ من هنا “.

قم بالضغط على قائمة الخيارات الأولى، ثم بعد ذلك عليك باختيار رقم التأشيرة ثمّ كتابة رقم التأشيرة في الحقل الذي يقابلها.

قم بالنقر على قائمة الخيارات الثانية والضغط على أحد الخيارات المتاحة ثمّ ادخل البيانات المطلوبة في الخانة المقابلة.

عليك بالضّغط على زرّ التحقّق لمعرفة المعلومات التي تتعلّق بتأشيرات الخروج والعودة.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط

لمعرفة طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة المقيم برقم الإقامة، عليك بإتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالانتقال على منصة أبشر الإلكترونية “ من هنا “.

بعد ذلك قم باختيار الاستعلامات من أعلى الصفحة، ثم اضغط على الجوازات.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة.

عليك بإدخال رقم رخصة الإقامة، ثم اكتب رقم هوية الكفيل التابع لك.

قم بإدخال الرمز المرئي الظاهر أمامك. أدخل رقم الإقامة.

قم بإدخال رقم التأشيرة.

في النهاية قم بالضغط على عرض، لكي تظهر لك البيانات كاملة.

التأشيرات المفردة والتأشيرات المتعددة

تعتبر تأشيرة الخروج والعودة المفردة هي أحد أنواع التأشيرات التي تتيح سفر المقيم من المملكة، من غير المواطنين، مرة واحدة فقط، وتكون هذه الفترة بحد أقصى شهرين.وبالنسبة للرسوم الخاصة بهذا النوع من التأشيرات، فتتشكل في مائتي ريال سعودي، وفي حالة أراد صاحب التأشيرة تمديد فترة التأشيرة لمدة شهر إضافي، فعليه بتسديد رسوم تبلغ حوالي مائة ريال سعودي مضافة إلى القيمة الأولى.كما تعتبر تأشيرة الخروج والعودة المتعددة هي أحد أنواع التأشيرات التي تُعطي للوافدين إلى المملكة، والتي تسمح للوافد بإمكانية الذهاب والعودة مرات متعددة، وبشكل مستمر.كما لا تقل مدة التأشيرة عن ثلاثة أشهر، أما بالنسبة إلى رسوم هذه التأشيرة، فهي خمسمائة ريال سعودي، أما إذا أراد المستفيد من التأشيرة في تمديد التأشيرة لشهر إضافي، فيتم تسديد مبلغ مائتي ريال سعودي، وذلك بشكل إضافي على القيمة الأولى.

خطوات خدمة تواصل عبر منصة أبشر

أولاً قم بالتسجيل دخول إلى حسابك على منصة أبشر من خلال الرابط الخاص بها هنا .

ثم بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة خدمات أسفل قائمتي.

ثم اضغط على خيار الجوازات.

انقر على مربع تواصل

في النهاية قم باختيار طلب جديد

كم مدة تأشيرة الخروج والعودة

يتم حساب مدة تأشيرة الخروج والعودة ما بين ٦٠ يومًا أي شهرين، أو ٩٠ يومًا أي ثلاثة أشهر، أو ٢١٢٠ يومًا أي أربعة أشهر في حالة كانت صلاحية التأشيرة محددة بالأشهر ويجب السفر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.