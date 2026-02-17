طريقة اصدار جواز سفر للاطفال 1447 من ابشر وشروطه ورسوم جواز سفر الأطفال

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 11:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةطريقة اصدار جواز سفر للاطفال 1447 من ابشر وشروطه ورسوم جواز سفر الأطفال

يكثر البحث من قبل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة اصدار جواز سفر للأطفال، والجدير بالذكر أن جواز سفر الأطفال يعد من أهم الوثائق التي توفرها الهيئة العامة للجوازات للمواطنين، ويكون ذلك تبعًا لعدة شروط تحددها الهيئة، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نقدم لكم طريقة استخراج جواز سفر لطفل رضيع سعودي.

طريقة اصدار جواز سفر للاطفال

إن خدمة إصدار جواز سفر للأطفال تعتبر من أهم الخدمات التي توفرها الهيئة العامة للجوازات من خلال منصة أبشر عبر خطوات إلكترونية مُبسطة، للتعرف على الطريقة قم باتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. يقوم المواطن المُتقدم بالطلب بتحديد أبشر أفراد. يحين بعدها دور تسجيل الدخول على حسابه عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. يستلم المواطن رسالة تحتوي على رمز التحقق الذي يتوجب إدخاله في الحقل المخصص بطريقة صحيحة. يتم النقر على تسجيل الدخول. يقوم المواطن بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية. من ثم القيام بالنقر على تبويب الجوازات. القيام بالضغط على خدمة إصدار جواز، وبعدها يتم النقر على زر التالي. يقوم المُتقدم بعد ذلك بتحديد الطفل الراغب في استخراج جواز سفر له. يتم الموافقة على كافة الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها. بعد ذلك يتم الضغط على زر التالي ويتم مراجعة الطلب من قبل الجوازات للتأكد من صحة البيانات المُدخلة.

شروط إصدار جواز سفر للاطفال

حتى يتمكن المواطن من إصدار جواز سفر لطفله يجب أن يطلع على مجموعة من الضوابط والشروط المهمة والتأكد من استيفائها، والتي تأتي على النحو التالي:

يجب على الطفل أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون الوالدين مقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية.

لابد من تقديم تأمين طبي خاص بالطفل.

ينبغي القيام بسداد قيمة الرسوم المطلوبة لإصدار جواز السفر.

من الضروري أن تكون أم الطفل مُسجلة على كفالة الزوج.

يجب أن يتم تعبئة نموذج الطلب بشكل صحيح والقيام بإضافة اسم الطفل بجانب صورة شخصية له.

القيام بتقديم جواز مستقل خاص بالرضيع.

من أهم الشروط تواجد الطفل في البلاد.

رسوم إصدار جواز سفر للاطفال

عقب التعرف على أهم الشروط الخاصة بإصدار جواز سفر للأطفال يجب على المواطن التعرف على رسوم إصدار جواز السفر والتي تقدر بحوالي 300 ريال سعودي، حيث تكون صلاحية جواز السفر للأطفال 5 أعوام، ولا يُسمح بإصدار أي جواز سفر آخر للطفل خلال هذه المدة، وبإمكان المواطنين دفع الرسوم من خلال نظام سداد.

إن الهيئة العامة للجوازات تعمل على توفير العديد من الخدمات المهمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وهذا من خلال منصة أبشر الإلكترونية، ومن أهم تلك الخدمات طريقة اصدار جواز سفر للاطفال، ويتم الحصول على تلك الخدمة بعد توافر كافة الشروط والأوراق المطلوبة التي تحددها الهيئة.