الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 مساءً - بالتفاصيل الكاملة | الجوازات السعودية توضح شروط إصدار الإقامة الدائمة في السعودية 1447

الجوازات

تحظى الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية باهتمام عدد كبير من الأفراد الوافدين بالدولة، بالتالي يوضح موقع لحظات نيوز تفاصيل إصدارها بشكل قانوني.

تصنف المملكة العربية السعودية بكونها واحدة من الواجهات الجاذبة للاستثمار وأصحاب الكفاءات والمواهب المميزة من مختلف دول العالم.

وتطرح السعودية الإقامة الدائمة التي توفر الكثير من الميزات لمن يحملها خلال فترة تواجدها داخل المملكة، ولكن هناك بعض الشروط المطلوبة للحصول عليها.

حيث يجب أن يكون المتقدم أحد المستثمرين أو أحد الأفراد الذين لديهم موهبة أو كفاءة مميزة، وإقامة المتقدم في المملكة بشكل قانوني لمدة 5 سنوات على أقل تقدير.

وأن يكون المتقدم ذات سيرة وسلوك حسن وليس لديه أي سوابق جنائية، ومن الضروري اجتياز المتقدم فحصًا طبيًا، وقدرة المتقدم على إعالة نفسه وعائلته.

مميزات الإقامة الدائمة في السعودية 1447

توجد مجموعة من الميزات التي يمكن ملاحظتها عند امتلاك الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية لعام 1447 هـ.

تمنح الإقامة الدائمة حرية العمل والعيش في مختلف أنحاء المملكة دون الحاجة إلى وجود كفيل، وتملك العقارات دون قيود.

بجانب الاستفادة من مختلف الخدمات الصحية والتعليمية المخصصة للمواطنين، والحصول على تعليم مجاني للأبناء.

تسهيل إجراءات السفر إلى المملكة دون الحاجة إلى تأشيرة في حالة العودة إليها، وتوفر المملكة العربية بيئة مستقرة وآمنة للعيش، فضلًا عن الحصول على رخصة قيادة، والحق في العمل في القطاع الخاص.

