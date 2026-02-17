للزوجة الأجنبية | هل يجب استخراج تصريح سفر من أبشر قبل الخروج من المملكة؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 مساءً - أبشر

ضوابط عديدة هي ما تحكم كلًا من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، والتي من بينها على وجه التحديد ما يخص جوانب السفر من وإلى البلاد؛ وهي ما سنكشف عن أحدها من خلال موقع لحظات نيوز والذي يرتبط بشكلٍ رئيس بشروط سفر الزوجة الأجنبية حسب ما ورد في النظام.

إذ من ضمن الاستفسارات المهمة الواردة إلى المديرية العامة للجوازات في السعودية هو ما تساءل صاحبه عن إلزام الزوجة الأجنبية للمواطن باستخراج تصريح سفر قبل الخروج من المملكة، لتردّ هي بأن هذا الإجراء غير مطلوب لتلك الفئة أي أن الزوجة لا تكون مُطالبة بالحصول على إذن من زوجها من أجل المغادرة.

ذلك لأن تصريح السفر المخصص لأفراد الأسرة هو لمن كانوا أقل من سن الـ 21 عامًا، علمًا بأنه يتم استثناء كلٍ من المتزوجين والعسكريين من ضرورة استخراجه.

مع ضرورة التنبيه على أن تلك الزوجة الأجنبية لو كانت ستسافر مع أولادها الذين هم أبناء المواطن السعودي؛ فحينها يتوجب استخراج التصريح لهم فقط لو كانوا أقل من 21 عامًا.

هل يجب استخراج تأشيرة خروج وعودة لزوجة المواطن

بما أن الحديث يدور الآن حول ضوابط سفر الزوجات الأجنبيات للمواطنين السعوديين فمن الضروري الإشارة إلى أنه بناءً على ما سبق ذكره فإنه يحق للزوجة الأجنبية السفر دون تصريح سفر.

إلا أنها في ذات الوقت تكون مُطالبة باستيفاء باقي الشروط واستخراج التصاريح اللازمة من تأشيرة الخروج النهائي أو تأشيرة الخروج والعودة، وتحقيق شروط البلد التي ستتوجه إليها، مع امتلاكها وثيقة سفر سارية الصلاحية.

