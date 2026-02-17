الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 مساءً - الجواز السعودي الإلكتروني عبر منصة أبشر 1447: أهم الأسئلة الشائعة عنه وإجابتها هذا ما تم تداوله مؤخرا لذلك تم الرد من قبل المديرية العامة للجوازات وذلك لتوفير معلومات وبيانات أكثر عن الإجراءات الجوزية، لذا سنتعرف على بعض الأسئلة وإجاباتها بحيث يتمكن الجميع بالإلمام عن ما يخص ذلك.

هناك عدة أسئلة كثر الحديث عنها حول الجواز السعودي الالكتروني عبر منصة أبشر ومنها:

هل يوجد خيارات يمكن من خلالها تفعيل الجواز الجديد بعد الاستلام؟

نعم يوجد خيارات حيث أن المديرية أتاحت خدمة التفعيل عن طريق إدارة الجوازات أو إحدى الفروع الخاصة بها، وأيضا المنافذ الدولية ولكن يلزم توافر الجواز القديم معك.

هل يستطيع الفرد قبل استلامه للجواز الجديد أن يسافر بالهوية الوطنية؟

نعم يمكن ذلك فقد أوضحت المديرية إمكانية السفر بالهوية الوطنية ولكن يشترط فحص إدارة الجوازات جواز السفر القديم أولا من خلالها أو عن طريق المنافذ الدولية.

في حال إصدار جواز السفر لأول مرة فهل يتطلب ذلك تفعيله؟

تبعا لما أوضحته المديرية أن جواز السفر لا يتطلب التفعيل في حال صدوره أول مرة ولكن يشترط التفعيل عندما يجدد.

ما هو الوقت المستغرق لاستلام الجواز بعد التجديد؟

يمكن استلام الجواز بعد التجديد بعد أسبوع تقريبا وهذا أما كان من الناقل البريدي أو من إدارة الجوازات.

هل يتم فحص الجواز بعد التجديد في وقت محدد؟

ذكرت المديرية أن عملية فحص الجواز لا تتطلب وقت محدد حيث يتم ذلك عن طريق إدارة الجوازات بأي وقت.

كذلك المكاتب المخصصة من خلال المنافذ الدولية توفر تلك الخدمة.

كما يمكن بعد تقديم الطلب إلكترونيا من خلال منصة أبشر القيام بالفحص والتفعيل بأي وقت أيضا.

هل متاح إمكانية تسليم جواز السفر بعد التجديد لفرد آخر غير صاحب الجواز نفسه؟

لا يمكن ذلك إلا في حال أن صاحبه قاصرا أو أنه يخضع للوصاية فحينها يسلم للنائب الشرعي فقط.

إلى هنا تكون انتهت جولتنا حول الإجابة عن الجواز السعودي الإلكتروني عبر منصة أبشر 1447: أهم الأسئلة الشائعة عنه وإجابتها ونتمنى أن نكون وفرنا الأسئلة التي تدور في أذهانكم بإجاباتها الموضحة بإيجاز.