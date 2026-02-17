شروط تجديد بطاقة الاحوال 1447 هل تختلف للنساء عن الرجال وهل يلزم التصوير عند تجديد البطاقة؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةشروط تجديد بطاقة الاحوال 1447 هل تختلف للنساء عن الرجال وهل يلزم التصوير عند تجديد البطاقة؟

شروط تجديد بطاقة الاحوال هل تختلف للنساء عن الرجال؟ وهل يلزم التصوير عند تجديد البطاقة؟ حيث إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية حددت بعض الشروط والمعايير التي ينبغي استيفاؤها كل من الرجل والمرأة لإصدار وتجديد بطاقة الأحوال المدنية، وبالتالي من خلال جريدة لحظات نيوز سنعرض شروط الصورة لتجديد الهوية الوطنية أون لاين.

شروط تجديد بطاقة الاحوال

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية عن وجود شروط لإجراء تجديد لبطاقة الأحوال، وأن شروط التجديد لا تختلف بين النساء والرجال، وجاءت الشروط على النحو التالي:

ألا يقل عُمر الفتاة عن الـ 15 عامًا.، والتحقق من شخصيتها عبر ولي الأمر أو أحد محارمها الذين أعمارهم أكبر من 18 عامًا.

ينبغي أن تبقى فترة حوالي 180 يومًا على الأقل على الموعد المقرر لتجديد بطاقة الهوية الوطنية.

عدم وجود أي مخالفات مسجلة على المُتقدم لتجديد البطاقة.

إحضار بطاقة الأحوال القديمة عند الذهاب لتجديد البطاقة.

تقديم كافة الأوراق الأصلية المتعلقة بالسجل العائلي، إذا كان يُريد الشخص تجديد البطاقة من الفئة المتزوجة.

تعبئة نموذج 85 بالمعلومات اللازمة أون لاين.

أن يكون المُتقدم/ المتقدمة حامل الجنسية السعودية وامتلاك هوية وطنية.

أن يكون جواز السفر ما زال ساري الصلاحية.

لا بد من حجز موعد عبر منصة أبشر الرسمية.

دفع كافة الغرامات المسجلة على المواطن عند تجديد البطاقة من قِبل هيئة التجديد الخاصة ببطاقة الأحوال.

هل يلزم التصوير عند تجديد البطاقة في السعودية

أشار قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إلى أنه لا يشترط إحضار صورة جديدة أو التصوير مرة أخرى عند تجديد بطاقة الهوية الوطنية أو استخراج بدل فاقد، وبالتالي يمكن تجديد البطاقة بالصورة الموجودة في البطاقة القديمة بكل سهولة.

شروط الصورة لتجديد الهوية الوطنية أون لاين

هناك بعض الشروط التي ينبغي توافرها عن الرغبة في تجديد الهوية الوطنية بشكل إلكتروني، وهي جاءت على النحو التالي:

يجب أن تُبين الصورة الوجه وهو ينظر بصورة مستقيمة إلى الكاميرا.

أن تكون الصورة ملونة وذات خلفية بيضاء.

أن تكون أبعاد الصورة من مضاعفات القياس 2X

عدم مرور أكثر من 6 شهور على التقاط الصورة.

ألا يتخطى حجم الصورة 1 ميجا بايت.

يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة.

أن تكون صيغة الصورة JPEG2000.

ألا تكون الصورة معدلة عبر استعمال الكمبيوتر.

على النساء ارتداء الحجاب الذي يغطي الشعر والعنق، ومراعاة عدم ارتداء أي شيء يؤثر على المظهر العام.

يقدم قطاع الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية عدد من الخدمات المتنوعة لجميع المواطنين السعوديين، ومن بينهم خدمة تجديد بطاقة الأحوال قبل انتهاء موعدها، وهذا عبر حجز موعد في أبشر الرقمية وتوافر الشروط التي أعلنت عنها الوزارة.