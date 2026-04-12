«ليالي الحريد 22 ».. نافذة تسويقية للأسر المنتجة تعزز الاستدامة والابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسهم الأسر المنتجة بمحافظة جزر فرسان في إثراء فعاليات «ليالي الحريد 22»، المقامة بقرية القصار، عبر حضور لافت يجسد تنوع الحرف والصناعات المحلية، ويعكس عمق الموروث الثقافي الذي تتميز به المحافظة.

وبين المشرف على مشاركة الأسر المنتجة عثمان حمق، أن عدد الأسر المشاركة في المهرجان بلغ 30 أسرة، تضم نخبة من الحرفيات المبدعات اللاتي يقدمن منتجاتهن في مجالات متعددة، تشمل المشغولات اليدوية، والنسيج، والتطريز، وصناعة الطواقي، والبخور والعطور، وتصميم الطابعات، ونقش الحناء، والإكسسوارات، وصناعة الرخام، إلى جانب فنون الطباعة، والخوص، وأعمال الخياطة، والمأكولات الشعبية التي تعبر عن الهوية المحلية، وتبرز تنوعها. وأوضح أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم وتمكين الأسر المنتجة، عبر تنمية مهاراتهن، وفتح آفاق تسويقية أوسع لمنتجاتهن من خلال المعارض والمهرجانات؛ بما يعزز حضورهن في السوق المحلية، ويرفع من تنافسية منتجاتهن، مؤكدا أن الفعاليات تمثل منصة حيوية للتواصل بين الأجيال، وتسهم في ترسيخ القيم الثقافية، وإحياء الحرف التقليدية، إلى جانب تعزيز روح الشراكة المجتمعية بين الأسر والمجتمع. وتجسد هذه المشاركة حراكا اقتصاديا واجتماعيا متناميا، يسهم في دعم سبل العيش، وتمكين المرأة، وتحفيز الابتكار في الصناعات الحرفية؛ بما يعزز استدامة هذه المهن، ويمنحها حضورا متجددا يواكب تطلعات التنمية، ويعكس ثراء الهوية الثقافية لمحافظة جزر فرسان.