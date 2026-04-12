«سدايا» و«البنك الدولي» يعززان قيادة حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال ورشة العمل الدولية رفيعة المستوى حول «حوكمة الذكاء الاصطناعي والتعاون الدولي»، التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل 2026، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية.

وشهدت الورشة على مدى 5 أيام نقاشات معمقة وجلسات حوارية تناولت أبرز الممارسات العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وآليات تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، بما يعزز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، ويسهم في بناء منظومة رقمية آمنة وموثوقة تدعم مستهدفات التنمية المستدامة.

وركزت أعمال الورشة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات، ومواءمة السياسات الوطنية مع الأطر العالمية، إلى جانب استشراف التحديات المستقبلية المرتبطة بالتطور المتسارع في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتضمنت الورشة «فعالية اليوم السعودي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي»، التي نظمتها «سدايا» وهيئة الحكومة الرقمية؛ استعرض فيها النموذج الوطني الرائد في تبني التقنيات المتقدمة، وأبرز المبادرات الوطنية وقصص النجاح في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يعكس ما حققته المملكة من تقدم نوعي في هذا المجال. وأكدت الورشة أهمية توحيد الجهود الدولية لبناء أطر حوكمة فعالة وشاملة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم الابتكار ويضمن الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الورشة امتدادا للشراكة الإستراتيجية بين «سدايا» ومجموعة البنك الدولي، وتجسيدا لدور المملكة في قيادة الحوار الدولي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانتها دولة رائدة عالميا، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.