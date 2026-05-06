مجموعة stc تفوز بجائزتي أفضل تجربة للمستخدمين من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية 

وجاء التكريم تقديرا لتميّز مجموعة stc في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة لفئة الأفراد، وهو ما يعكس التزام المجموعة بتطبيق المعايير والمؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدمين، ومنها قياس مؤشر رضا المستخدمين، وسهولة الحصول على الخدمات الرقمية ومؤشرالتقنيات للهيئة، بهدف تطوير خدمات الاتصالات وتحفيز التنافسية والارتقاء بتجربة المستخدمين في المملكة.
ويؤكد هذا التكريم على الدور الذي تؤديه مجموعة stc في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة والابتكار في الخدمات الرقمية، بما يعزز جودة الحياة الرقمية ويدعم تطور القطاع في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية.
