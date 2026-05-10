الدرعية تشهد مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أُقيمت مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 السعودية في حي طريف التاريخي بالدرعية، مهد الدولة السعودية الأولى والمسجّل على قائمة التراث العالمي لليونسكو، إيذانًا ببدء العدّ التنازلي لانطلاق أكبر البطولات الكروية في القارة الآسيوية.

وشهدت المراسم حضور نخبة من أبرز الشخصيات الرياضية في آسيا والعالم، إلى جانب أساطير كرة القدم والمدربين وممثلي اتحادات كرة القدم للدول الـ24 المتأهلة، في أمسية جمعت بين شغف كرة القدم والثقافة السعودية الأصيلة والأجواء الترفيهية المميزة، وكشفت عن توزيع مجموعات البطولة في نسختها الـ19، التي تُقام للمرة الأولى على أرض المملكة العربية السعودية، وسط متابعة جماهيرية واسعة من مختلف أنحاء القارة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي "المستضيف" في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكويت وعُمان وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية والأردن، وجاءت منتخبات إيران وسوريا وقيرغيزستان والصين في المجموعة الثالثة.

وضمت المجموعة الرابعة منتخبات أستراليا وطاجيكستان والعراق وسنغافورة، بينما جاءت منتخبات كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام والفائز من مواجهة اليمن ولبنان في المجموعة الخامسة، فيما ضمت المجموعة السادسة منتخبات اليابان وقطر “حامل اللقب” وتايلند وإندونيسيا.

وأعلنت اللجنة المنظمة، انطلاق مبيعات التذاكر الحصرية اعتبارًا من اليوم الأحد 10 مايو عبر موقع وتطبيق "أهلًا"، على أن تُطرح التذاكر للجمهور الثلاثاء 12 مايو.

وفي إطار الاستعدادات لاستقبال الجماهير القادمة من مختلف أنحاء القارة إلى مدن الرياض وجدة والخبر، انطلقت الحملة الرسمية للبطولة تحت شعار "أهلًا آسيا"، عبر عرض فيلم قصير يسلّط الضوء على أبرز المعالم الثقافية والعمرانية في المدن المستضيفة، ويؤكد دور كرة القدم في تعزيز التواصل بين الشعوب والثقافات.

من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية مي الهلابي، أن مراسم القرعة لم تقتصر على تحديد المجموعات وجدول مباريات البطولة، بل شكّلت فرصة لدعوة عشاق كرة القدم في آسيا لزيارة المملكة والتعرّف على استعداداتها لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة.

وأضافت أن كرة القدم أصبحت عنصرًا أساسيًا في الثقافة السعودية، مشيرةً إلى أن مدن المملكة تواصل تقديم تجارب نوعية للجماهير في كبرى البطولات والفعاليات الرياضية، معربةً عن تطلعها لتقديم نسخة تتجاوز توقعات المشجعين في عام 2027.

وتأتي استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027 السعودية امتدادًا لمسيرة التحول التي يشهدها القطاع الرياضي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما صاحبها من استثمارات نوعية أسهمت في تطوير كرة القدم السعودية وتعزيز مكانة المملكة وجهةً عالميةً لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية.