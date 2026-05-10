أبحاث مبتكرة بجامعة الملك سعود تدعم الأمن الغذائي والاستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض باحثون وطلبة دراسات عليا بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود، خلال الملتقى العلمي الثاني، عددا من الدراسات والبحوث التطبيقية التي تناولت مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والصحة والبيئة، بما يؤكد تنامي الحراك البحثي في المجالات العلمية والتقنية.

وشملت الأبحاث دراسات حول تحسين كفاءة الري باستخدام بيانات مناخية دقيقة، ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، إلى جانب أبحاث تناولت سلامة الغذاء المرتبطة بتطبيقات التوصيل، واستخدام الجسيمات الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية، إضافة إلى دراسات عن معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام مواد منخفضة التكلفة.

وناقشت بحوث أخرى تأثير المحليات الصناعية على الصحة، ودور البيوتشار في تحسين إنتاجية الطماطم وكفاءة استهلاك المياه، إلى جانب دراسة العلاقة بين الوعي السلوكي والحد من الهدر الغذائي.

وأكدت نتائج الدراسات أهمية توظيف التقنيات الحديثة والابتكار العلمي في دعم الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والصحة العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.