شكرا لقرائتكم خبر فرع البيئة بجازان يحقق تميزًا في تحسين بيئة العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجهود المميزة التي نفذها فرع الوزارة بمنطقة جازان في خلال الربع الأول من هذا العام 2026 م وذلك في مجالات تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الرضا الوظيفي وترسيخ الثقافة المؤسسية عبر تنفيذ العديد من مبادرات العناية بالموظفين ورفع مستوى الرضا الوظيفي وتعزيز الثقافة المؤسسية الداعمة للتميز والإبداع.

وأشادت الوزارة بحزمة المبادرات التي نفذها الفرع خلال الربع الأول من هذا العام التي من أهمها: “الاندماج” الهادف إلى تفعيل برامج العناية بالموظفين وتعزيز مشاركتهم في بيئة العمل، و“التقدير” لتكريم الأداء المميز وتحفيز الكفاءات، إلى جانب مبادرة “التواصل” التي ركزت على تعزيز الرسائل الداخلية ورفع كفاءة التواصل المؤسسي بين منسوبي الفرع.

يذكر أن هذه المبادرات أسهمت في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التقدير والتواصل الفاعل، بما يدعم تمكين الموظفين وتحفيزهم لتحقيق أفضل مستويات الأداء، الأمر الذي يعكس التزامًا مستمرًا بتطوير بيئة العمل وتهيئة بيئة مهنية محفزة تسهم في تحقيق منجزات نوعية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.