شكرا لقرائتكم خبر اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية تعقد اجتماعها التنسيقي الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية اجتماعها التنسيقي الثالث بمقر اتحاد الغرف السعودية في الرياض، الثلاثاء 12 مايو 2026، بمشاركة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وكبار مسؤولي الهيئة، ورئيس اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية الأستاذ سلمان الشثري، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة من الشركات في القطاع.

وأشاد محافظ الهيئة بأعمال اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية، وما تبذله من جهود في تعزيز التكامل مع الجهات والهيئات والشركات العاملة في القطاع، مؤكدا أن الاجتماع التنسيقي يسهم في تسريع وتيرة توطين وتطوير وتمكين قطاع الصناعات العسكرية، وبناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام يواكب مُستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية باتحاد الغرف الأستاذ سلمان الشثري؛ أن الاجتماع يعد منصة مهمة لتوحيد الجهود وتنسيق المبادرات المشتركة، بما يعكس حرص الجانبين على تطوير منظومة الصناعات العسكرية ورفع كفاءتها، مبينا أنه تم خلاله استعراض أبرز النتائج التي تحققت نتيجة التعاون بين الهيئة واللجنة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في دعم نمو القطاع وتعزيز بيئته الاستثمارية.

ويأتي هذا الاجتماع لتعزيز عمل الهيئة التكاملي مع كل شركائها من القطاعين العام والخاص لتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، وقد وصلت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.67 مليارات ريال في نهاية 2024؛ ويذكر في هذا السياق أن اتحاد الغرف كان قد أعلن في مارس 2024 تشكيل أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للصناعات العسكرية، للمرة الأولى تحت مظلة القطاع الخاص.