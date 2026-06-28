شكرا لقرائتكم خبر «ممشى اللافندر» وجهة جديدة لعشاق المشي والتصوير بغابة رغدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم مشروع ممشى اللافندر الذي نفذته أمانة منطقة الباحة ضمن أعمال تطوير متنزه رغدان في توفير مساحة حضرية متكاملة لممارسة رياضة المشي، والاستمتاع بالطبيعة ليصبح إحدى الوجهات البارزة التي تجمع بين النشاط الرياضي، والجمال الطبيعي في المنطقة، ويمثل إضافة نوعية لموسم صيف الباحة 2026، ويعزز من الخيارات السياحية والترفيهية المتاحة للزوار والأهالي.

ويربط الممشى بين مطل 2 وحديقة اللافندر بطول 700 م، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 2750 م2، ويضم ممرات مخصصة لذوي الإعاقة بطول 170 م، بما يعزز من سهولة الوصول والاستفادة من مرافقه المختلفة.

وشملت أعمال المشروع تنفيذ مسطحات هاردسكيب بمساحة 3500 م2، وتركيب 20 كرسيا للجلوس وسياج خشبي ديكوري بطول 900 م، إلى جانب تزويده بأكثر من 85 عمود إنارة ديكوري و105 كشافات أرضية بما يوفر بيئة آمنة ومريحة للزوار على مدار اليوم، ويتميز ممشى اللافندر بإطلالاته الواسعة على القطاع التهامي وعقبة الباحة، ووقوعه وسط كثافة من أشجار العرعر التي تضفي مشاهد طبيعية خلابة، فضلا عن تضاريس الجبال المطلة على القطاع التهامي مما جعله مقصدا لمحبي رياضة المشي، وهواة التصوير الفوتوغرافي الذين يجدون في الموقع فرصا متنوعة لالتقاط المناظر الطبيعية والمشاهد الجبلية الفريدة.

وأضفت منظومة الإضاءة الديكورية، والإنارة الأرضية بعدا جماليا للممشى خلال ساعات المساء، إذ تتناغم الإضاءة مع الطبيعة المحيطة لتشكل مشهدا بصريا جاذبا، يعزز تجربة الزوار ويبرز جمال الموقع ليلا. ويأتي المشروع ضمن جهود أمانة منطقة الباحة في تحقيق مستهدفات أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة من خلال تطوير المتنزهات، والمرافق العامة وتوفير مساحات خضراء، ومواقع ترفيهية ورياضية تسهم في تعزيز نمط الحياة الصحي وتلبية تطلعات الأهالي والزوار.