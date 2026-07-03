شكرا لقرائتكم خبر إطلاق النسخة الثانية من برنامج فنون الطهي الأكاديمي لتأهيل المواهب المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعلن هيئة فنون الطهي عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج فنون الطهي الأكاديمي، بالتعاون مع نخبة من الجامعات والأكاديميات السعودية المتخصصة والمُعتَمدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنمية رأس المال البشري في قطاع فنون الطهي، وتمكين المواهب السعودية من اكتساب المعارف والمهارات وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويستهدف هذا البرنامج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الدرجة الجامعية ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، فيما تمتد فترة التقديم شهر يوليو (من 2 إلى 31 يوليو 2026).

ويهدف برنامج فنون الطهي الأكاديمي إلى دعم المواهب المحلية في قطاع فنون الطهي وتأهيلها مهنياً، من خلال تزويد المشاركين بالمهارات العملية والتطبيقية التي تمكّنهم من دخول سوق العمل.

إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية المتخصصة بما يسهم في تنمية القطاع وتطويره.

وخلق مسارات مهنية مستدامة في قطاع يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ويقدم البرنامج للمشاركين عدداً من المزايا النوعية، تشمل الحصول على شهادات معتمدة من مؤسسات تعليمية رائدة، والتدريب العملي الاحترافي تحت إشراف خبراء ومتخصصين، إضافة إلى فرص وظيفية تسهم في بناء مسارات مهنية واعدة.

ويُنفَّذ البرنامج بالتعاون مع عدد من الجهات التعليمية، وهي: جامعة الأمير مقرن، وجامعة الملك خالد، والأكاديمية السعودية لفنون الطهي، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، وجامعة أم القرى، وكلية البترجي الطبية.

وتواصل هيئة فنون الطهي من خلال هذه المبادرات الاستثمار في تنمية القدرات الوطنية، وتهيئة بيئة تعليمية ومهنية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم نمو قطاع فنون الطهي وتعزز مكانته بوصفه أحد القطاعات الثقافية والاقتصادية الواعدة في المملكة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويمكن لأصحاب المواهب الراغبين في التقديم على البرنامج التسجيل من خلال الرابط:

https://engage.moc.gov.sa/reg_forms/tracks/50