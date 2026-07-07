شكرا لقرائتكم خبر حي حراء الثقافي.. وجهة معرفية وثقافية تستقطب زوار مكة المكرمة خلال الإجازة الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد حي حراء الثقافي بمكة المكرمة، مع انطلاق الإجازة الصيفية، إقبالا متزايدا من الزوار من داخل المملكة وخارجها، بوصفه إحدى أبرز الوجهات الثقافية والمعرفية في العاصمة المقدسة، لما يقدمه من تجارب تثري رحلة قاصدي مكة المكرمة، كما يحتضن أحد أهم المعالم الإسلامية المرتبطة ببداية الرسالة المحمدية.

ويقع الحي عند سفح جبل حراء، الذي يضم غار حراء؛ المكان الذي نزل فيه الوحي لأول مرة على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ ليشكل بذلك امتدادا حضاريا وثقافيا يعكس مكانة الموقع في التاريخ الإسلامي، ويقدم محتوى معرفيا بأساليب حديثة تجمع بين الأصالة والتقنيات التفاعلية. ويستقطب أعدادا كبيرة من الزوار خلال موسم الإجازة، مستفيدين مما يضمه من مرافق ثقافية وخدمية متكاملة، جعلته محطة رئيسة ضمن الوجهات، إلى جانب أداء المناسك وزيارة المعالم التاريخية. ويعد معرض الوحي أبرز مكونات حي حراء الثقافي، إذ يقدم رحلة معرفية توثق قصة نزول الوحي على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، مستعرضا الأحداث التي شهدها غار حراء وبداية الرسالة الإسلامية، من خلال عروض بصرية وسمعية وتقنيات تفاعلية حديثة، تسهم في تقريب الأحداث التاريخية بأسلوب يجمع بين الدقة العلمية والتجربة المعرفية. ويضم الحي متحف القرآن الكريم، الذي يحتوي على مجموعة من المصاحف النادرة والمقتنيات التاريخية، كما يستعرض مراحل كتابة المصحف الشريف وتطوره عبر العصور الإسلامية، إلى جانب نماذج من فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بما يعكس عناية المسلمين بالقرآن الكريم على مر التاريخ.