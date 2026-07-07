محافظة القرى.. طبيعة آسرة وعبق تاريخ وثراء تراثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتألق محافظة القرى بمنطقة الباحة هذه الأيام بوصفها وجهة سياحية وثقافية فريدة، تمتزج فيها الطبيعة الخلابة بالتراث العريق في لوحة جمالية تجذب الزوار للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، والغابات الكثيفة، والمواقع التراثية، والمزارع الريفية، وسط أجواء منعشة وهواء عليل.

وتزخر المحافظة بالعديد من المقومات السياحية والتنموية التي جعلتها من أبرز الوجهات في منطقة الباحة، إذ تجمع بين الطبيعة الساحرة والمواقع التاريخية والقرى التراثية، إلى جانب المزارع الريفية والمنتزهات والواجهات الطبيعية التي يقصدها الزوار على مدى العام.

وشهدت المحافظة تنفيذ مشروعات تنموية أسهمت في تطوير البنية التحتية، والارتقاء بالخدمات البلدية، وتحسين المشهد الحضري، وتهيئة المتنزهات والمرافق العامة، بما يعزز مكانتها وجهة سياحية جاذبة، ويواكب مستهدفات التنمية وجودة الحياة.

وأفاد رئيس بلدية محافظة القرى المهندس موسى بن فيحان الزهراني، بأن البلدية سخرت إمكاناتها لخدمة الأهالي والمصطافين، من خلال تنفيذ خطة العمل الصيفية التي تشمل تعزيز أعمال النظافة والإصحاح البيئي والوقاية الصحية، واستمرار أعمال الصيانة الشاملة، مشيرا إلى تركيب سارية علم بمركز نخال، وتحسين الجزيرة الوسطية والأرصفة، وإعادة تأهيل عدد من المجسمات والجداريات، وصيانة وزراعة بوابة نخال.