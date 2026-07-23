أخبار من السعودية.. جامعة الملك عبدالعزيز تغيّر مسمى «علوم الأرض» إلى «كلية التعدين»

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - اعتمدت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الهيكلة الأكاديمية لكلية التعدين، مغيرةً مسماها السابق «كلية علوم الأرض»، لتشمل قسمين علميين. وتأتي الخطوة لتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة ودعم الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع التعدين في المملكة.

وشمل الاعتماد الجديد تعديل مسمى الكلية، مع إعادة هيكلة أقسامها العلمية لتتكون من قسمي علوم الأرض والجيوفيزياء، وهندسة التعدين. ويهدف هذا الإجراء إلى استثمار الخبرات الأكاديمية المتراكمة للجامعة، وتعزيز تكاملها مع التخصصات الهندسية المرتبطة بالمجال.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لاتفاقية التعاون الموقعة سابقاً بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الملك عبدالعزيز لتأسيس الكلية. احتياجات سوق العمل

تندرج الشراكة في إطار تعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي ومنظومة الصناعة، لتطوير البرامج المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

وتمثل الهيكلة الأكاديمية تقدماً مهماً في استكمال مراحل تأسيس الكلية وتجسيد الشراكة الثنائية بين الجهتين. وتسهم هذه المبادرة في تطوير منظومة تعليمية وبحثية متخصصة، قادرة على إعداد كفاءات تواكب التطور المتسارع في القطاع. شراكات فاعلة

تتطلع الجامعة من خلال كليتها الجديدة إلى تطوير البرامج والتخصصات النوعية، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة. ويعمل هذا التوجه على تنمية رأس المال البشري، ودعم إسهام مؤسسات التعليم العالي في القطاعات الوطنية الواعدة.

وتسعى كلية التعدين إلى دفع عجلة البحث والابتكار، مع تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الجيوفيزياء وهندسة التعدين. ويدعم هذا التوجه مستهدفات المملكة الرامية إلى تنمية قطاع التعدين، وتفعيل دوره في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.