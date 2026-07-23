أخبار من السعودية.. عاجل | الإطاحة بـ 12 وافداً يمارسون البيع المخالف بسوق جدة

حملة رقابية

تطبيق العقوبات

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - باشر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً من مواطنة، وأخلى موقعاً خاصاً بمحيط سوق الخضار المركزي بجدة من عمالة تمارس البيع المخالف، مع التحفظ على 12 وافداً لتطبيق الأنظمة.ونفذ الفرع جولة ميدانية عاجلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمباشرة الموقع ورصد التجاوزات. وجرى خلال الجولة استدعاء الجهة المالكة للأرض، وهي إحدى شركات القطاع الخاص، لاستكمال الإجراءات النظامية وإخلاء المكان من المخالفين.أسفرت الحملة الرقابية المشتركة عن التحفظ على 12 وافداً من جنسيات مختلفة تورطوا في بيع المنتجات الزراعية بصورة مخالفة. وأحيل المضبوطون للجهات المختصة تمهيداً لاستكمال الإجراءات وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحقهم.وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد آل دغيس، استمرار الحملات الرقابية على أسواق النفع العام. مبينًا أن هذه الجولات تهدف إلى رصد المخالفات وضمان الامتثال التام للأنظمة المعتمدة.دعا المهندس آل دغيس المستثمرين وأصحاب المواقع إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون التام مع الجهات الرقابية لمنع أي تجاوزات، مشددًا على أن المتابعة الميدانية ستتواصل لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقهم.