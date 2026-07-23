أخبار من السعودية.. الدفاع المدني يؤكد ضرورة توافر طفايات الحريق في المنازل وتعلم استخدامها

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 11:44 مساءً كتب شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني ضرورة توافر طفايات الحريق في المنازل، وتعلم الطرق الصحيحة لاستخدامها عند وقوع حوادث الحريق للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأوضحت أن طفاية البودرة الجافة تسهم بفاعلية في التعامل مع مختلف أنواع الحرائق المنزلية، من خلال استجابتها السريعة في الحد من انتشار النيران والسيطرة عليها.
وأوضحت أن طفاية البودرة الجافة تسهم بفاعلية في التعامل مع مختلف أنواع الحرائق المنزلية، من خلال استجابتها السريعة في الحد من انتشار النيران والسيطرة عليها.