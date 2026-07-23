أخبار من السعودية.. الدفاع المدني يؤكد ضرورة توافر طفايات الحريق في المنازل وتعلم استخدامها

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 11:44 مساءً كتب شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني ضرورة توافر طفايات الحريق في المنازل، وتعلم الطرق الصحيحة لاستخدامها عند وقوع حوادث الحريق للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضحت أن طفاية البودرة الجافة تسهم بفاعلية في التعامل مع مختلف أنواع الحرائق المنزلية، من خلال استجابتها السريعة في الحد من انتشار النيران والسيطرة عليها. اتباع إرشادات وتعليمات السلامة ودعت المديرية العامة إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و998 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

