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أخبار من السعودية.. استفاد منها 7.968 فردًا.. مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية في غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. استفاد منها 7.968 فردًا.. مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية في غزة 1/3
  • أخبار من السعودية.. استفاد منها 7.968 فردًا.. مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية في غزة 2/3
  • أخبار من السعودية.. استفاد منها 7.968 فردًا.. مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية في غزة 3/3

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 04:42 صباحاً كتب شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (1.328) سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في مدينة خان يونس بقطاع غزة، استفاد منها (7.968) فردًا، ضمن مشروع سلال الخير لدعم الأمن الغذائي في القطاع.
وتأتي هذه الجهود في إطار المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع؛ لدعم الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة ومساندة صمودها في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة في القطاع.
مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية في غزة - واس
مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية في غزة - واس
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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