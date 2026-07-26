أخبار من السعودية.. حواجز وعزل كهربائي.. اشتراطات جديدة لمسابح الشقق والفلل السياحية

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 03:29 مساءً كتب شريف احمد - ألزمت وزارة السياحة وحدات الضيافة الخاصة من شقق وفلل بتطبيق معايير أمان صارمة للمسابح كشرط للترخيص.

وتضمنت المعايير العزل الكهربائي، وحواجز تمنع دخول الأطفال، وتوفير أدوات إنقاذ لضمان سلامة السياح. أقرت وزارة السياحة اشتراطات فنية إلزامية لترخيص وحدات الضيافة الخاصة التي تضم مسابح، مشددة على ضرورة العزل الآمن للتمديدات الكهربائية ووحدات الإضاءة.





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وألزمت الوزارة مُلاك هذه الوحدات بتقديم شهادة فحص أو تقرير معتمد من جهة مختصة يثبت سلامة العزل الكهربائي لتلافي تسرب المياه إلى مصادر التيار.

واشترطت اللائحة التنظيمية توفير حواجز أمان متينة حول المسابح تمنع دخول الأطفال دون إشراف، بتصميم لا يسمح بالتسلق أو المرور من خلاله.

وأكدت على أهمية تزويد هذه الحواجز ببوابات ذاتية الإغلاق، مع وضع مفاتيح الأقفال على ارتفاعات تبعد عن متناول الأطفال لضمان أقصى درجات الحماية.

وفيما يخص البنية التحتية للمسبح، نصت المعايير على امتداد السلالم إلى القاع بأمان، وتزويد الجدران بمقابض يدوية مقاومة للصدأ والانزلاق ترتفع عن سطح الماء بخمسة عشر سنتيمتراً.

كما بينت اللائحة ضرورة خلو الأرضيات المحيطة من العوائق والتشققات لتجنب التعثر، مع إلزام الوحدات بتوفير وسائل الإنقاذ ومعدات الطفو كأطواق النجاة.

ترخيص وحدات الضيافة



وتأتي هذه الاشتراطات ضمن معايير ترخيص وحدات الضيافة الخاصة، والتي تُعرف كعقارات مؤثثة توفر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر يومي لمدة لا تتجاوز تسعة وعشرين يوماً.

وتهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى الارتقاء بجودة قطاع الإيواء السياحي في الفلل والشقق، وضمان التزامها الدقيق بأعلى معايير الأمن والسلامة المعتمدة.