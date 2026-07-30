الارشيف / اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. المملكة تدين بأشد العبارات العدوان الإيراني على الكويت والأردن

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. المملكة تدين بأشد العبارات العدوان الإيراني على الكويت والأردن 1/3
  • أخبار من السعودية.. المملكة تدين بأشد العبارات العدوان الإيراني على الكويت والأردن 2/3
  • أخبار من السعودية.. المملكة تدين بأشد العبارات العدوان الإيراني على الكويت والأردن 3/3

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:52 مساءً كتب شريف احمد - أدانت المملكة العربية بأشد العبارات، العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، بما فيها استهداف إحدى مقار الشركات شمال الكويت، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية: جددت المملكة تضامنها الكامل مع البلدين الشقيقين في كل ما يتخذانه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.

أخبار متعلقة

 

الحياة الفطرية: جهود ميدانية متواصلة للحد من أضرار تزايد قرود البابون
المؤسس ودولة المقر.. المملكة تقود مبادرة إنشاء التحالف البحري الدفاعي
وأضاف: تتقدم المملكة بخالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي المتوفى ولدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، ورفضها التام لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا