أخبار من السعودية.. المملكة تدين بأشد العبارات العدوان الإيراني على الكويت والأردن

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الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:52 مساءً كتب شريف احمد - أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، بما فيها استهداف إحدى مقار الشركات شمال الكويت، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية: جددت المملكة تضامنها الكامل مع البلدين الشقيقين في كل ما يتخذانه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.
وأضاف: تتقدم المملكة بخالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي المتوفى ولدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، ورفضها التام لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية: جددت المملكة تضامنها الكامل مع البلدين الشقيقين في كل ما يتخذانه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.
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