أخبار من السعودية.. حرس الحدود بمكة ينقذ 5 أشخاص تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، مواطنين و(3) مقيمين من الجنسيات البنجلاديشية والصومالية والمصرية، تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وقُدِّمَت المساعدة لهم.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين ومرتادي البحر الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، وارتداء ستر النجاة، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

