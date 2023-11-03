موعد مباراة لاس بالماس وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني .. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق أتلتيكو مدريد مساء اليوم الجمعة ضيفاً ثقيلاً على لاس بالماس في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 12 لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

يدخل أتلتيكو مدريد مباراة الليلة بحثاً عن إقتناص صدارة جدول الترتيب حيث يضمن له الفوز بأي نتيجة خطف صدارة ترتيب الليجا.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 25 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن ريال مدريد المتصدر ووصيفه برشلونة، إلا أن أتلتكو مدريد يتفوق تهديفياً على قطبي الكرة الإسبانية.

في المقابل يقدم فريق لاس بالماس عروضاً جيدة في الموسم الحالي حيث يتواجد بالمركز العاشر وفي رصيده 11 نقطة حتى الآن.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولاس بالماس في الليجا

تنطلق مباراة أتبلتيكو مدريد ولاس بالماس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مدينة أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة لاس بالماس وأتلتيكو مدريد في الليجا

تنقل مباراة لاس بالماس وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي جواد بدة