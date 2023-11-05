مباراة الفيصلي والسد القطري الإياب دوري أبطال آسيا 2023-2024، يلتقي الفريق الاول لكرة القدم الفيصلي الاردني بنظيره السد القطري ضمن منافسات المجموعات الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023.

يطمح السد القطري للحصول على بطاقة التأهل والفوز في مباراته اليوم الإثنين أمام الفيصلي الأردني، حيث يحل السد في المركز الثالث للمجموعة B بعد فوزه على الفيصلي في المباراة السابقة بـ 6 أهداف نظيفة .

بدأ العديد من عشاق الكرة المستديرة في البحث عن القنوات التي ستذيع مباراة الفيصلي والسد القطري، فيما يلي سنتعرف معكم على ماهي القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والسد القطري دوري أبطال آسيا 2023-2024 اليوم الإثنين 6 نوفمبر .

ماهي القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والسد أبطال آسيا 2023-2024

تنقل قنوات شبكة BEIN SPORTS وقنوات SSC SPORTS السعودية وقنوات أبوظبي الرياضية مباراة الفيصلي الأردني والسد القطري بأصوات معلقين ذو خبرة واقامة ستديو تحليلي كامل متكامل لتحليل ما قبل المباراة وبين الشوطين و بعد اللقاء، بإمكانكم مشاهدة مباراة الفيصلي والسد القطري على القنوات التالية :

قناة BEIN SPORTS HD AFC .

قناة SSC SPORTS HD .

منصة شاهد .

قناة أبوظبي الرياضية المشفرة.

موعد مباراة الفيصلي والسد القطري دوري أبطال آسيا 2023-2024

تنطلق صافرة بداية مباراة الفيصلي والسد القطري على ملعب ستاد عمان الدولي اليوم الإثنين 6/11/2023 في الأوقات التالية :