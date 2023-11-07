حقيقة الفيديو المسرب المنسوب لـ أحمد فتوح والزناري

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ أحمد فتوح ومصطفى الزناري لاعبا الزمالك من أحد السهرات.

وكان الجهاز الفني بنادي الزمالك قد قرر استعباد الثلاثي أحمد فتوح، مصطفى الزناري، وومحمد صبحي من قائمة الفريق لمواجهة نادي زد بسبب خروجهم من المعسكر دون الحصول على اذن.

وأعلن بعدها مجلس إدارة نادي الزمالك خضوع الثلاثي للتحقيق، وعرضهم للبيع.

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ونسبت الجماهير الفيديو المسرب إلى السهرة التي خرج فيها محمد صبحي، أحمد فتوح ومصطفى الزناري، ليلة مباراة زد.

والجدير بالذكر أن هذا الفيديو قديم وقد سبق وتم نشره من قبل، في فترة تواجد رئيس النادي السابق مرتضى منصور.

وكان مجلس الإدارة قد استدعى الثلاثي لجلسة تحقيق صباح أمس الإثنين في مقر النادي.

وحضر كلاً من مصطفى الزناري ومحمد صبحي جلسة التحقيق، بينما غاب أحمد فتوح.