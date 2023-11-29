ياسر رشاد - القاهرة - يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي يلا شوت في دوري أبطال أوروبا.. YALLA SHOOT

يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي يلا شوت في دوري أبطال أوروبا.. YALLA SHOOT، يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضيفا على نظيره جالطة سراي التركي الليلة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب "تورك تيليكوم آرينا".

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره جلطة سراي التركي الثامنة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء في مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي .

ونشر الفريق التركى بيان رسمي عبر موقعه جاء فيه ، نادي جالاتا سراي يطلب من مشجعي النادي التوافد مبكراً إلى ملعب علي سامي ين لمتابعة العرض الذي سيقام قبل إنطلاق المواجهة أمام مانشستر يونايتد.

ويغيب عن مانشستر يونايتد أمام جلطة سراي 8 لاعبين بعد إيقاف راشفورد بجانب إصابة 7 لاعبين آخرين وهم كاسيميرو، ليساندرو مارتينيز، جوني إيفانز، كريستيان إريكسن، تايريل مالاسيا وأماد ديالو وماونت، مع وجود شكوك حول مشاركة هويلوند، وسيضطر إيريك تين هاج المدير الفني للفريق للدفع بمجموعة من البدلاء.

وتدخل كتيبة الهولندي تين هاج مباراة الليلة، أمام جالاتا سراي منافسهم على بطاقة الصعود لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وهم في موقف معقد حيث يتذيل مانشستر يونايتد ترتيب المجموعة.

ويأتي مانشستر يونايتد في المجموعة المجموعة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بجوار كل بايرن ميونخ الألماني، وجالاتا سراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي.

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ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، حيث ضمن الصعود لدور الستة عشر، فيما يحتل كونبهاجن المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع جالاتا سراي صاحب المركز الثالث، ويأتي مانشستر يونايتد المجموعة بثلاث نقاط.

موعد مباراة جالاتا سراي ومان يونايتد اليوم؟

وتلتقون مع مباراة مان يونايتد ضد جالاتا سراي، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مان يونايتد وجالاتا سراي؟

وتشاهدون مباراة جالاتا سراي ضد مان يونايتد اليوم، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق خليل البلوشي.