أول رد من الزمالك على مفاوضاته مع مهاجم جزائري

كشفت تقارير صحفية، حقيقة الأنباء المتداولة حول رغبة الزمالك في التعاقد مع مهاجم جزائري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوفه.

وكان موقع “Foot 24” التونسي، قد ذكر، أن الطيب المزياني، مهاجم الإفريقي التونسي، تلقى اتصالات من بعض الوكلاء الذين أكدوا رغبة نادي الزمالك في الحصول على خدماته.

وأوضح الموقع التونسي أن نادي مولودية الجزائر الجزائري ينافس الزمالك على ضم اللاعب مزياني، حيث عرض 700 ألف دولار لحسم الصفقة بشكل رسمي.

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وطبقًا للتقارير، فإن هناك وكيل أعمال قام بعرض المزياني، على الزمالك للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات رسمية مع النادي أو المهاجم الجزائري كما يتردد في الساعات الماضية.

وأكدت التقارير أنه تم عرض أكثر من مهاجم على مسؤولو الزمالك من أجل التعاقد معهم في الميركاتو الشتوي المقبل، ولكن حتى الآن لم يتم حسم الأمر.

والجدير بالذكر أن الزمالك يسعى لحل أزمة القيد في الفترة الحالية من أجل التعاقد مع صفقات جديدة.