كيف احتفل لاعبو كرة القدم برأس السنة الجديدة؟



محمد اسماعيل - القاهرة - تتنوع احتفالات نجوم كرة القدم المحلية والعالمي برأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد 2023، ما بين التقاط صور مع أسرهم وأصدقائهم أو توجيه التهاني للمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويستعرض موقع الخليج 365 أبرز احتفالات لاعبي كرة القدم على مواقع "السوشيال ميديا":

نشر حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي تدوينة عبر حسابة الشخصي على موقع "فيسبوك"، موجهًا التهنئة لجماهير القلعة الحمراء.

وقال حسين الشحات، احتفالا بالعام الجديد 2024: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، حتى وإن كانت كل جماهير الأهلي على قلب واحد ، لكن شكرا لكل جماهير الأهلي وأهلنا في فلسطين الذين تابعونا في مبارياتنا رغم الظروف وصعوبة المشاهدة".



وأضاف: "القاعدة الكبيرة التي نقدرها ككل جماهير الأهلي في العالم كله ،الحمد لله أننا كنا جزء من ابتسامة بسيطة تسعد قلوبكم وسط المعاناة، وسنة سعيدة ويكون عام فرج إن شاء الله عليكم جميعا ونسعد جميعا داخل وخارج الملعب بمزيد من البطولات والانتصارات".



بينما نشر نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك صورة له خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، معقبا: "أتمنى أن يأخذنا العام الجديد إلى مستويات أعلى من النجاح والانتصار في 2024".



وقال محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك في حسابه عبر موقع "انستجرام: "في الأيام الأخيرة من هذا العام؛ أشهدك يا الله أنك سبحانك أكرمتني وسترتني وأعطيتني من فضلك الواسع وأنعمت".

وكتب عبدالله جمعة لاعب الزمالك على حسابه في انستجرام: "بعد الضيق يأتي الفرج".

وتمنى إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الأسبق في العام الجديد، عبر حسابه على انستجرام: "مع قرب نهاية العام الحالي، حاول أن تتخلص من أي شيء لا يستحق الانتقال معك للعام الجديد".

وأكد محمود عبد المنعم كهربا، في تصريحات تلفزيونية، أن عام 2023 أفضل سنة كروية مرت في حياته، متمنيًا التتويج بكأس أمم أفريقيا وحصد البطولات مع الأهلي في عام 2024.

اقرأ أيضا..

رابطة الأندية المحترفة تعلن جدول مباريات كأس الرابطة