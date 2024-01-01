لوريس يودع جمهور توتنهام بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

ودع الحارس الفرنسي هوجو لوريس نادي توتنهام والجمهور، بعد إعلانه الرحيل في الانتقالات الشتوية الجارية.

وأثناء تكريمه بين شوطي مباراة توتنهام ضد بورنموث، قال لوريس : "لقد حان الوقت لأقول وداعا، لكنه وداع من اللاعب وليس من الرجل".

وفي رسالته إلى جمهور توتنهام، اختتم: "أنا ممتن للجماهير على كل الدعم الذي تلقيته خلال مسيرتي، لقد كان شرف لي أن أكون واحدا منكم".

جدير بالذكر، سيرحل الحارس الفرنسي عن هوتسبير بعد 11 عاما داخل جدران النادي، حيث انضم للدوري الإنجليزي في موسم 2012/13، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 13 مليون يورو.