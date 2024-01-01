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كهربا يكشف تفاصيل علاقته بـ إمام عاشور في الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن سر علاقته المميزة مع صديقه وزميله في الفريق إمام عاشور.

وقال "كهربا"، في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأحد، إن إمام عاشور تغير تمام في الأهلي وكل اللاعبين في النادي يحبونه، مضيفًا: "إمام حبيبي.. كنت جنبه خطوة بخطوة وأنا مبسوط منه واللاعيبه كلها بتحبه واتغير معانا.. ولسه إمام هيدي للأهلي كتير السنين الجاية".

وأضاف: "اللاعيبة كلها مساعدني وساعدت إمام في التأقلم والفريق كله متكامل في كامل النواحي ويريد التتويج بالبطولات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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