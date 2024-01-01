رفض طلب فيوتشر.. خطوة واحدة تفصل انتقال عمر كمال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الأول لنادي فيوتشر، بشدة من الانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن الساعات الماضية، شهدت اتصالات مكثفة من جانب عدلي القيعي الممثل للنادي الأحمر في الصفقة، مع وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر للوصول لاتفاق.

وأوضح المصدر، أن نادي فيوتشر طالب الحصول على خدمات الثنائي صلاح محسن وأحمد عبدالقادر، لمدة موسمين، في مقابل انتقال عمر كمال للأحمر بشكل نهائي.

وأضاف المصدر: الأهلي رفض طلب فيوتشر بدخول أحمد عبدالقادر، ضمن الصفقة، وطالبوا الأخير بإقناع صلاح محسن بالانتقال علاوة على انضمام أحد لاعبي الشباب يتم تحديده حاليا.

وأتم المصدر: سيتم حسم الصفقة بشكل رسمي غدا أو بعد غدا على أقصى تقدير، لإنهاء هذا الملف.

جدير بالذكر أن عقد عمر كمال عبدالواحد ينتهي مع نادي فيوتشر، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الحالية بشكل قانوني.