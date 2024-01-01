تشيلسي يخطط لخطف نجم جيرونا الإسباني

أفادت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي أرسل كشافيه لمراقبة أرتيم دوفبيك، نجم فريق جيرونا الإسباني لضمة خلال الفترة المقبلة.

وتمتع فريق الدوري الإسباني ببداية رائعة غير متوقعة لموسم 2023-2024 حيث حصد 45 نقطة من أول 18 مباراة ليحتل المركز الثاني في الجدول خلف ريال مدريد بفارق الأهداف.

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وكانت مساهمات دوفبيك فعالة في بداية جيرونا الاستثنائية للموسم الجديد حيث سجل صاحب ال26 عاماً 11 هدف وصنع خمس تمريرات حاسمة في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي.

ويحتل دوفبيك المركز الثالث في قائمة هدافي الليجا وسجل فقط جود بيلينجهام نجم ريال مدريد وبورخا مايورال نجم خيتافي أهداف أكثر منه.

وانضم النجم الأوكراني إلى جيرونا بعقد مدته خمس سنوات خلال الصيف لكنه ليس مفاجئاً أن يرتبط بالخروج المبكر من الليجا بسبب أهدافه الغزيرة.

وأرسل تشيلسي كشافيه لمراقبة أداء اللاعب عن قرب طوال الموسم الجديد.

ويعد اللاعب هدفاً جذاباً لتشيلسي ومدربه ماوريسيو بوتشيتينو لأنه يهدف لإضافة بعض القامات الطويلة في صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

ويستمر عقد المهاجم مع جيرونا حتى نهاية موسم 2027-2028.