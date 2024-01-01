شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة مكافحة المنشطات تستكمل ندوات التوعية مع أبطال الجمباز والريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، برئاسة الدكتور حازم خميس رئيس مجلس الإدارة، سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية مع أبطال الرياضة المصرية، للتوعية من خطر الوقوع فى فخ المنشطات، بالتزامن من حلول عام 2024 والذي سيشهد إقامة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك بالتنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شهدت الندوة التثقيفية هذه المرة حضور أبطال الجمباز والريشة الطائرة، واستمعوا لأكثر من محاضرة تثقيفية، شملت إرشادات عن كيفية الحماية من الوقوع في فخ المواد المحظورة، لحمايتهم من الابتعاد عن المنافسات الرياضية وكلك حفاظا على الصحة العامة.

يأتي ذلك ضمن برنامج عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتوعية وتثقيف الرياضيين من الوقوع في فخ المنشطات وحماية الرياضيين والحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.