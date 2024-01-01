مانشيني يخضع لاعبي الأخضر للاختبارات الفسيولوجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز المنتخب السعودي الكروي الأول في حصته التدريبية لليوم الثاني في معسكره الحالي في مرحلته الرابعة الإعدادية الأخيرة لكأس الأمم الآسيوية 2024 التي ستنطلق بالعاصمة القطرية الدوحة في الشهر الجاري من 12 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

وتضع المجموعة السادسة المنتخب السعودي في مواجهة منتخبات تايلاند وقرغيزستان وعمان.

وبدأ المنتخب صباح أمس تدريباته على ملعب منتجع سيلين بقطر، بالاختبارات اللياقية الفسيولوجية تحت أنظار المدير الفني للأخضر الإيطالي روبرتو مانشيني بعد أن قسم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث اكتفت المجموعة الثانية بتمارين تقوية في الصالة الرياضية في المنتجع، وعند الساعة الخامسة مساء خصصها للنواحي الفنية والتكتكية، تمهيدا لتطبيقها في التجربة الأولى أمام المنتخب اللبناني في الرابع من يناير الجاري.

وكان الإيطالي روبرتو مانشيني وضع برنامجه موزعا على فترة اليوم يبدأ بالساعة السابعة صباحا في النادي الصحي ويمر بالميدان في فترة المساء، بتوزيع اللاعبين على مجموعات تدريبة ميدانية وداخلية، وينتهي عند الساعة الـ 11 مساء وقت النوم، يتخلله مواعيد إقامة الصلوات الخمس.

وينظر المحللون والمتابعون أن المنتخب السعودي سينافس على لقب بطولة الأمم الآسيوية إلى جانب منتخبات شرق آسيا على غرار اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، مستبعدين صاحب الأرض والضيافة قطر خاصة مع رحيل كارلوس كيروش وتعيين المدرب الإسباني ماركيز لوبيز».

وكان منتخب الهند أول المنتخبات وصولا إلى مطار «حمد» في العاصمة القطرية -الجمعة الماضي- والذي يشارك في النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه.

ويخوض منتخب الهند البطولة القارية في المجموعة الثانية، إلى جانب أستراليا وأوزبكستان وسوريا.

ويبدأ المنتخب الهندي مشواره في الكأس القارية أمام أستراليا بطلة نسخة 2015، في 12 يناير الجاري، قبل لقاء المنتخب الأوزبكي في 17 من الشهر نفسه، ويختتم دور المجموعات بلقاء المنتخب السوري في 23 من هذا الشهر.

كما وصل منتخب ماليزيا أمس إلى الدوحة ليشارك للمرة الرابعة في نهائيات أمم آسيا.

ويلعب منتخب «نمور الملايو» في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن والبحرين، حيث بعد انتظار دام 16 عاما، يسعى منتخب ماليزيا لكرة القدم إلى تجاوز دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا، في ظهوره الرابع بالمسابقة القارية والتي تحتضنها قطر الشهر الجاري.