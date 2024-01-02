محمد عودة: طلبت الرحيل عن الهلال ولم أوقع عقداً مع النادي

ياسر رشاد - القاهرة - فجر محمد عودة المدير الفني السابق لفريق الهلال الليبي مفاجأة كبيرة بعد رحيله عن تدريب الفريق أمس الإثنين.

وقال محمد عودة في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للهلال على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : " منذ شهر تحدث مع كابتن علي الشريف وابلغته برغبتي في الرحيل عن النادي لكن تمسك بإستمراري ".

وتابع: " أترك الفريق الآن في موقف جيد ولدي ذكريات جيدة هنا، في الموسم الماضي والفريق في المركز قبل الأخير، الآن نتواجد بالمركز الخامس ولدينا 3 مبارايت مؤجلة يضمن الفوز بها تصدر مجموعتنا ".

وأردف: " في الموسم احالي لم نتلق سوى هدف وحيد من ركلة ثابتة في الدوري، طموحنا كان التواجد في منتصف الجدول بالموسم الماضي لكننا نجحنا في التأهل للدور السداسي كنا قريبين من حصد اللقب ".

واكمل: " رغم الظروف الصعبة نجحنا في التأهل للكونفدرالية ووصلنا لدور المجموعات وهناك أمل كبير في التأهل خلال المباريات المقبلة ".

وأتم محمد عودة: " تعاهدت مع كابتن علي الشريف على عدم ترك الفريق ولم أوقع حتى الآن عقداً مع النادي، لكنني إلتزمت بكلمتي ولم أترك الفريق رغم وجود العديد من العروض ".