سداد مستحقات نداي ومساعدي فيريرا.. عضو الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير بشأن فك القيد



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تطورات جديد بشأن حل أزمة القيد التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

وكتب عمرو أدهم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X"، تويتر سابقا: "تم سداد حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي وجاري سداد حق رعاية سامسون".

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أضاف: "تم سداد جزء من المستحقات وجدولة جزء آخر، من خلال تفاوض مباشر سهل يعكس تقدير من مساعدي فيريرا لقيمة نادي الزمالك".

أوضح: "الشكر لحسني خطاب المترجم ومساعدي فيريرا علي التجاوب"،

‏وأتم تصريحاته: "مفاوضات إيجابية مع سبورتنج وأتشيمبونج ونادي كاراكاس الفنزويلي والحل قريب بتوفيق من الله".

جدير بالذكر أن نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي حصل على حكم نهائي بالحصول على مبلغ مليون ونصف دولار باقي مستحقات صفقة محمود شيكابالا، ونفس الأمر لنادي كاراكاس الفنزويلي الذي يتبقى له مبلغ 450 ألف دولار باقي قيمة مستحقات انتقال البنيني سامسون.