اشتباكات بالأيدي والكراسي بين جماهير الإسماعيلي والمصري.. فيديو



محمد اسماعيل - القاهرة - عرض برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس"، لقطات لاشتباكات بين جماهير فريقي المصري والإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وحدث تراشق بالكراسي الخاصة بالمدرجات بين جمهور الفريقين الذين حرصوا على حضور ديربي القناة، في ملعب استاد برج العرب، قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على المواقف ومنع حدوث إصابات وتلفيات أكبر في الملعب.

وانتهت المباراة بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.



بهذا التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما وصل رصيد المصري إلى 16 نقطة في المركز السابع.