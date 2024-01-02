رد رسمي من الوكرة القطري على مفاوضاته مع نجم الاهلي

كشف محمد فهد المتحدث الرسمي باسم نادي الوكرة القطري، حقيقة الأنباء المتداولة حول وجود مفاوضات مع أحد لاعبي الاهلي، لضمه في الميركاتو الشتوي.

وكانت انتشرت تقارير في الساعات الماضية، تفيد بأن نادي الوكرة القطري اقترب من التعاقد مع أحمد عبد القادر، لاعب النادي الاهلي، في الميركاتو الشتوي.

وأكدت التقارير أن عبد القادر سيرحل عن صفوف الاهلي على سبيل الإعارة في يناير، إلى الوكرة القطري، بعد خروجه من حسابات المدير الفني مارسيل كولر.

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وقال محمد فهد، في تصريحات عبر برنامج “بلس 90″، إن الوكرة القطري لم يدخل في أي مفاوضات مع إدارة الاهلي، للحصول على خدمات أحمد عبدالقادر.

وأوضح أن أحمد عبدالقادر ليس في حسابات الوكرة، وكل ما يتردد غير صحيح.

واختتم المتحدث الرسمي لنادي الوكرة:”لم نرسل أي عروض سواء على المستوى الشفوي أو المستوى الرسمي للنادي الاهلي بخصوص اللاعب”.