زيادة 25 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث زاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2120 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2726 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3180 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3634 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا هبط إلى نحو 2074 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بنهاية تعاملات يوم الجمعة، بزيادة 11.4 دولار بنسبة 0.55%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.