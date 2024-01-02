الأهلي يلتقي سموحة في بطولة الجمهورية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ اليوم الثلاثاء ضيفه سموحة في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٧ من بطولة الجمهورية.

يخوض أهلي ٢٠٠٨ المباراة وفي رصيده ٤٢ نقطة، وسجل ٥٧ هدفًا مقابل ٢١ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

فيما فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2005 على ضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٨ من بطولة الجمهورية.

سيطر فريق الأهلي على مجريات اللعب معظم الوقت وأهدر اللاعبون العديد من الفرص التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، وفي المقابل قاد أحمد عابدين خط الدفاع وتصدى مع زملائه لكافة هجمات المنافس خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة.