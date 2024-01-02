انهيار لاعب الأهلي بالبكاء بسبب فيديو قديم لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - انهار مروان عطية لاعب النادي الأهلي، بالبكاء بعد عرض برنامج "ملعب أون تايم" فيديو قديم لوالده الراحل عطية غلاب.

وقال "عطية"، في لقائه ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، مساء الإثنين، إن والده كان داعما له منذ الصغر، مضيفا: "انا معايا حاجات كتيرة لوالدي على التليفون ولما بيوحشني وعايز اشوفه بطلع اشوف الصور والفيديوهات".

وأضاف: "قبل ما أسافر كأس العالم صممت انزل البلد من القاهرة وأزور والدي في المقابر وأقرأ له الفاتحة، ووعدته أني هشرفه في كأس العالم للأندية وأفرحه، والحمد لله قدرت افرحه وعملت اللي وعدته بيه قبل ما أسافر".