"التمسوا الأعذار لإخوانكم" .. رسالة غامضة من حازم إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر حازم إمام عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حديث ديني للدكتور أحمد عيسى المعصراوي قائلا: "التمسوا الأعذار لإخوانكم، فالله وحده يعلم ما يمرون به، فالناس أسرار ومشاكل يحتفظون بها في قلوبهم لا يعلمها إلا الله وحده".

وكانت الساعات الماضية شهدت هجوم من سيد معوض، نجم الأهلي السابق على حازم إمام، مؤكدا أنه تحدث ضده من قبل في أحد البرامج التلفزيونية وأنه لا يخشى أحد قائلا: "من صفات المنافقين إذا خاصم فجر".