مانشيني يبحث عن الإنجاز الرابع التاريخي للسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تحقيق إنجازًا تاريخيًا بالتتويج باللقب الرابع للأخضر في التاريخ.

وكان المنتخب السعودي قد حقق لقب كأس أمم اَسيا لثلاث مرات من قبل في أعوام 1984، 1988، 1996، مما يجعل الأخضر يُشارك في هذه النسخة بطموح تحقيق اللقب، خاصة بعدما أبتعد عن التتويج باللقب ما يقرب من 28 عامًا.

ويستعد الأخضر للمشاركة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم لسابع مرة، حيث شارك في البطولة 6 مرات من قبل.

قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس اَسيا

وأعلن المدرب الإيطالي للمنتخب السعودي عن قائمة الأخضر استعدادًا لكأس أمم اَسيا 2023، والتي تقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة من العام الجاري 2024.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الاَسيوية في الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل، حيث وقع المنتخب السعودي في مجموعة تضم كل من عما وتايلاند وقيرجيزستان.

وأعلن المدرب الإيطالي خلال الفترة الماضية قائمة مبدئية تضم 30 لاعبا للمعسكر الإعدادي الأخير قبل البطولة، والمقرر إقامته في قطر، وشهدت استبعاد عدد من النجوم على رأسهم سلمان الفرج وياسر الشهراني وسلطان الغنام.

قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس آسيا 2023

حراسة المرمى: نواف العقيدي، راغد نجار، أحمد الكسار.

الدفاع: حسن كادش، علي البليهي، عون السلولي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، مختار علي، عبد الإله المالكي، عيد المولد، فواز الصقور فيصل الغامدي، عباس الحسن، محمد كنو، سامي النجعي.

خط الهجوم: سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، عبد الله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.