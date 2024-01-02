ظهور يوسف حسن وتأهيل الثنائي في مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد مران الفريق الأول لنادي الزمالك، تواجد يوسف حسن مهاجم الفريق وحرصه على متابعة التدريبات، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة في الكاحل منذ شهرين تقريبا.

وفي المقابل خاض حمزة المثلوثي وعمرو السيسي ثنائي الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية، في صالة "الجيمانيزيوم" تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، ضمن البرنامج الموضوع لهما بعد تعرضهما لإصابات عضلية.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قوية، على هامش التدريبات الجماعية، وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات البدنية القوية بالكرة وبدونها تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، و يركز الجهاز الفني للفريق على رفع المعدل البدني لجميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، خلال التدريبات الجماعية وركز خلال هذه الفقرة على تنفيذ بعض الجمل الفنية وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة في خط الدفاع.