جدول ترتيب دوري الطائرة للسيدات بعد نهاية الدور الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت أمس الإثنين مباريات الدور التمهيدي ببطولة دوري سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

في المجموعة الاولى، حقق نادي الشمس الفوز على نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة تمكن الأهلي من الفوز علة الاتحاد، ونجح أصحاب الجياد في تحقيق الفوز على الواي بنتيجة 3/2، وتأجل لقاء الصيد مع دلفي.

في المجموعة الثانية تمكن سموحة من تحقيق الانتصار على الزهور بنتيجة 3/2، وخسر 6 أكتوبر أمام المقاولون بنتيجة 3/1، وحقق الزمالك الفوز على سبورتنج بنتيجة 3/0، وفاز الطيران على هيليوبوليس، بنتيجة 3/1..

بهذه النتائج يصبح ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1. النادي الأهلي برصيد 39 نقطة

2. الصيد برصيد 24 نقطة

3. الشمس برصيد 24 نقطة

4. وادي دجلة برصيد 24 نقطة

5. دلفي برصيد 21 نقطة

6. الاتحاد السكندري برصيد 13 نقطة

7. أصحاب الجياد برصيد 7 نقاط

8.الواي برصيد نقطة

فيما يصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

1. الزمالك برصيد 42 نقطة

2. سبورتنج برصيد 33 نقطة

3. سموحة برصيد 32 نقطة

4. الزهور برصيد 24 نقطة

5. المقاولون العرب برصيد 16 نقطة

6. الطيران برصيد 12 نقطة

7. هيلوبوليس برصيد 4 نقاط

8. 6 أكتوبر برصيد نقطتين