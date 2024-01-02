الشناوي يتحرك لتلبية طلب طفل فلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحرك محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر لتلبية طلب طفل فلسطيني يدعى علي إسماعيل

وتحدث الطفل الفلسطيني، الذي تعرض للإصابة بحروق نتيجة العدوان الإسرائيلي، خلال حديث تليفزيوني، عن حبه للنادي الأهلي ورغبته في مقابلة الشناوي، الذي يعتبره قدوته.

وتواصل الشناوي مع صحفي فلسطيني مقرب من الطفل، وكتب له في رساله نشرها الصحفي عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "السلام عليكم استاذ هاني، يارب تكون بخير، كنت بتواصل معاك بخصوص الطفل البطل علي إسماعيل".

وعلق الصحفي على رسالة الشناوي، عبر خاصة "القصص القصيرة": "كل الاحترام للكابتن المصري حارس مرمى مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، على استجابته السريعة، قمة في الذوق والأخلاق".

اقرأ أيضًا:

ظهور يوسف حسن وتأهيل الثنائي في مران الزمالك

"التمسوا الأعذار لإخوانكم" .. رسالة غامضة من حازم إمام

نجم الزمالك السابق: كهربا لا يستحق الانضمام للمنتخب